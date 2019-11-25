В Николаеве в гараже взорвался газ – пострадал мужчина

В Николаеве в воскресенье, 24 ноября, из-за взрыва газа в гараже пострадал мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

В 16:35 в Службу спасения «101» поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в гараже на территории частного домовладения по улице 9–я Военная.

Как выяснилось, взрыв произошел во время проведения газосварочных работ.

Мужчину, который находился в гараже, до прибытия спасателей с ожогами лица 1-й степени госпитализировали в лечебное учреждение.

В результате взрыва произошло незначительное повреждение стены.

Сотрудники ГСЧС вместе с представителями правоохранительных органов осмотрели место происшествия. Точная причина этого инцидента устанавливается.

По указанному адресу выезжало отделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда спецназначения и дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС.

Напомним, как на Николаевщине из-за взрыва газа на кухне пострадала женщина.