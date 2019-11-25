В Николаеве на улице Потемкинской обвалился канализационный коллектор – из-за аварии сменили маршрут трамваев

В Николаеве на улице Потемкинской произошел обвал канализационного коллектора и из-за этого временно сменили маршрут трамвая №3.

Об этом сообщили в группе «Электротранспорт Николаева».

«В связи с провалом канализационного коллектора вблизи трамвайных путей на ул. Потёмкинской движение трамваев 3 маршрута с ЧСЗ в сторону 10-й военной закрыто. Вагоны следуют по ул. Скороходова через ул.6-ю Слободскую (большой круг). В обратном направлении движение осуществляется без изменений», – говорится в сообщении.

Напомним, как генеральный директор КП «Николаевводоканал» Борис Дуденко заявлял, что в Николаеве 60% канализационных коллекторов непригодны для эксплуатации.