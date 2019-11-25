«Ненавижу украинских стерв»: В Польше отстранили от учёбы девушку, которая записала оскорбительное видео об украинке

Варминско-Мазурский университет в Ольштыне отстранил от учебы студентку, которая выложила видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, ехавшей с ней в поезде.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Wprost.

Студентка-медик на прошлой неделе разместила в интернете видео, в котором она жалуется на украинку, которая ехала с ней в поезде.

«Вчера украинская кур*а, е**ная уборщица, заняла мое место в поезде, и вообще, за***ла все, кур*а, купе, что никто не мог сесть. Она купила только одно место, а я заплатила за два, чтобы было место для ног, потому что я могу себе это позволить... Мало того, что она была толстая, но еще у нее был большой чемодан, и она ничего не понимала», - жаловалась девушка на видео, которое набрало более 58 тысяч просмотров на канале tvolsztyncompl в YouTube.

«Я должна была пойти к кондуктору, но я добра к животным. Только не к таким, поэтому в следующий раз не буду. Е**ть этих украинских стерв, так ненавижу их... Эта женщина – тупая уборщица, так что иерархию надо соблюдать», - сказала она.

В университете заявили, что решили немедленно отстранить студентку после «возмутительного заявления» в адрес украинки.

«В прокуратуру также было направлено уведомление о возможном совершении преступления, и в университете было возбуждено дисциплинарное производство», - добавили в учебном заведении.

«В университете нет и никогда не будет места для проявлений расистской, ксенофобской или уничижительной позиции в отношении лиц другого пола, расы, этнической принадлежности, национальности, религии, вероисповедания, убеждений, инвалидности, возраста, сексуальной ориентации или обездоленных», - говорится в заявлении.

В ответ на скандал девушка записала еще одно видео, в котором заверила, что не поддерживает национализм или дискриминацию, и назвала случившееся «шуткой».

«Простите, я не подумала, я просто дура», - сказала она.

Ранее сообщалось, что в Польше осквернили памятный крест украинским повстанцам.