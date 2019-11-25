В Черном море перевернулся грузовой корабль – экипаж спасли, но утонули 14 тысяч овец

Большой грузовой корабль, перевозивший более 14 тысяч овец, перевернулся в Черном море у побережья Румынии.

Об этом сообщает «ВВС-Украина».

Судно Queen Hind под флагом Палау перевернулось в воскресенье после выхода из румынского порта Мидия у города Констанца. Судно прибыло в порт Мидия 23 ноября из столицы Ливии, Триполи. Румыния является одним из крупнейших экспортеров скота в Евросоюзе.

Всех членов экипажа – 22 сирийца – спасли. Один член экипажа был доставлен в больницу с переохлаждением, он упал в море, но его очень быстро спасли. Для спасения овец начали операцию с участием полиции, пожарных и береговой охраны Румынии. По меньшей мере, 32 овцы удалось спасти. Есть опасения, что большинство овец утонули.

До сих пор неизвестно, почему судно перевернулось. Когда завершится операция по спасению овец и судна, начнется расследование, заявили чиновники. Защитники прав животных и главная ассоциация румынских экспортеров животных Acebop призвали срочно расследовать опрокидывание судна.

Напомним, что ранее на побережье Одессы шторм перевернул на бок танкер.