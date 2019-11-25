В столице николаевец на «Camry» нарушил правила дорожного движения и стал «быковать», когда ему посигналили

В Киеве водитель автомобиля «Toyota Camry» грубо нарушил правила дорожного движения и стал агрессивно себя вести, когда ему посигналил другой водитель.

Видео происшествия опубликовал «Киев Оперативный».

На «Toyota» николаевские номера – BE0888BE. Ее водитель подумал, что после его опасного маневра другой водитель ему что-то показал. Поэтому водитель николаевской «Toyota» заблокировал ему дорогу, начал грубить и говорить, что у него в машине едет кто-то важный. Правда, он так и не назвал имени этого важного человека.

- У тебя проблемы есть какие-то, вопросы? Знаешь, кто у меня в машине сидит?.. Большая тебе сейчас будет разница. Сейчас без машины останешься. Ты понял меня? - заявил водитель «Toyota».

Напомним, что ранее в Николаеве водитель троллейбуса выехал на встречную полосу, чтобы не стоять в «пробке».