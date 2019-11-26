«Ты бл**ь бессмертный? Сейчас обоссышься»: В Одессе сотрудница полиции угрожала и бросалась на людей

В Одессе произошел конфликт с сотрудницей полиции, которая угрожала гражданам, вела себя агрессивно и использовала нецензурную лексику.

Об этом сообщает Думская.

На обнародованном видео можно заметить, как женщина материться и угрожает своим собеседникам. В ходе разговора она достает удостоверение сотрудника полиции на имя Екатерины Белоус. Сам конфликт, видимо, произошел из-за неправильно припаркованного автомобиля. Также на видео отсняты эпизоды, когда эта женщина с кулаками бросается на одного из присутствующих мужчин, пытается выбить из рук телефон.

На текущий момент роликом заинтересовались правоохранители и назначили служебное расследование. Глава Национальной полиции в Одесской области Олег Бех раскритиковал действия подчиненной, заявив, что она дискредитировала правоохранительные органы. На время проведения расследования полицейская будет отстранена от служебных обязанностей.

Напомним, Харьковский полицейский избил мужчину и отобрал его золотую цепочку.