В Николаеве полиция разыскивает водителя синей «Славуты», который врезался в припаркованную машину и сбежал

В Николаеве патрульная полиция ищет водителя синего автомобиля «ЗАЗ-110307» («Славута») с номерами ВЕ5090АО, который скрылся с места ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Происшествие случилось 23 ноября около 12:10 возле дома №7 на улице Авангардная. Водитель «Славуты», двигаясь задним ходом, допустил контакт с припаркованным автомобилем «ВАЗ-21112», после чего скрылся с места происшествия.

Патрульная полиция просит граждан, которые имеют какие-либо сведения о ДТП или местонахождении разыскиваемого автомобиля, сообщить по телефонам (063) 956 66 67, (063) 996-65-05, (063) 191-26-26, (0512) 53-18-44, 102 или обратиться по адресу: улица Новозаводская 1Б/1, кабинет 113.

Напомним, ранее в Николаеве полиция искала красную «девятку», водитель которой спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия.