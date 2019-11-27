В Николаеве патрульные остановили «Daewoo» и заподозрили подделку документов у водителя – мужчина битой разбил стекла своего авто

Вечером вторника, 26 ноября, в Николаева на автозаправочной станции на улице Пушкинской водитель легкового автомобиля разбил стекла в своей машине.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

Сотрудники патрульной полиции остановили водителя «Daewoo» за нарушения правил дорожного движения. При проверке у него документов на авто, полицейские выявили в них следы подделки. Когда водителю об этому сказали, то мужчина достал дубинку и разбил два стекла в своем «Daewoo».

Как пишут «Новости-Н», после инцидента водителя доставили в Заводский отдел полиции для выяснения всех обстоятельств, где опросили и отпустили. Что касается автомобиля, то его изъяли для проведения экспертизы.

Фото: Новости-Н

Напомним, как в Николаеве в микрорайоне Ракетная Роща пьяный мужчина во время задержания разбил стекло задней двери в автомобиле патрульной полиции.