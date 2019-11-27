В Николаеве «ВАЗ» врезался в «Hyundai» – тот от удара отлетел и зацепил пассажирский автобус

Утром в среду, 27 ноября, в Николаеве на проспекте Корабелов произошло дорожно-транспортное происшествие при участии двух легковых автомобилей и автобуса.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, автомобили «Hyundai» и «ВАЗ 21099» двигались по проспекту Корабелов в попутном направлении, в то время, как во встречном направлении ехал пассажирский автобус. Когда иномарка притормозила, что повернуть влево, то в нее сзади въехал «ВАЗ» – «Hyundai» от удара отлетел и зацепил автобус.

Вследствие аварии никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. На данный момент на месте работают сотрудники патрульной полиции.

Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области»

Напомним, как в Николаеве столкнулись «маршрутка» и легковушка – последняя от удара перевернулась на бок.