Суд отпустил под домашний арест владельца одесской гостиницы, в которой во время пожара погибли девять человек

Судьи Одесского апелляционного суда изменили меру пресечения владельцу сгоревшей гостиницы «Токио Стар» Вадиму Черному с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает «Думская».

По решению судьи Вадим Черный обязан носить электронный браслет.

4 декабря состоится следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о снятии ареста с имущества Черного.

- После того, как прокурор приобщил экспертизу к делу, согласно которой загорелся новый провод, меня уже держать было невозможно. Понятно, что прокурор сделал это только по ошибке, потому что он не понимал разницы между первичным и вторичным возгоранием, иначе бы я еще годы здесь сидел, - заявил Чёрный.

На судей Киевского райсуда, отправивших его в СИЗО, Черный планирует писать четвёртую жалобу в Европейский суд по правам человека, хотя и считает, что их действия были предприняты под давлением.

Напомним. в Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар в гостинице «Токио Стар». В результате которого девять человек погибли, а 10 пострадали.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за гибель людей при пожаре в гостинице «Токио Стар» в Одессе ответит сам владелец Вадим Черный из-за своей халатности и игнорированию правил пожарной безопасности.

20 августа суд арестовал на два месяца без права залога владельца гостиницы «Токио Стар».

3 сентября прокуратура Одесской области уведомила о подозрении совладельцу отеля «Токио Стар» по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия.