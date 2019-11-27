На Николаевщине пожар в гараже уничтожил «Волгу», а также повредил «ВАЗ» и резиновую лодку

Иллюстрация из интернета Во вторник, 26 ноября, в селе Константиновка Арбузинского района Николаевской области горел гараж.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Информация о пожаре гаража по экстренному номеру «101» поступила в 20:54. По указанному адресу прибыли дежурные отделения 25-й, 27-й государственных пожарно-спасательных частей.

Выяснилось, что огнем уничтожен автомобиль ГАЗ-3110 «Волга», повреждено еще один легковой ВАЗ 2101 и резиновую лодку. Пожарными в 21:10 пожар площадью 25 квадратных метров локализован, а в 21:24 - ликвидирован, его причина устанавливается.

К тушению привлекалось 3 единицы техники, 10 человек ГСЧС, также работала бригада филиала ОАО «Николаевоблэнерго».

Напомним, как 17 ноября, николаевские спасатели дважды выезжали на тушение пожаров транспортных средств.