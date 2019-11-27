В Вознесенске из-за короткого замыкания электросети сгорела хозпостройка - от огня уберегли жилой дом

Во вторник, 26 ноября, в Вознесенском районе Николаевской области сгорело хозяйственное здание.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Информация о пожаре на улице Молодежной села Мартыновское в службу спасения поступила в 15:42. Тушили пожар спасатели 12-й ГПСЧ. Как выяснилось горение возникло в результате короткого замыкания электропроводки и охватило здание на площади 45 квадратных метров, в 16:16 его локализовали и в 16:35 ликвидирован. Спасатели не допустили распространение огня на жилой дом расположенный неподалеку.

Напомним, что 15 ноября, в Вознесенске произошел пожар крыши хозяйственной постройки на территории частного домовладения.