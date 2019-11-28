В селе на Николаевщине, расположенном возле полигона, нашли реактивный снаряд

В Николаевской области 25 ноября на открытой территории в селе Тронка Березанского района нашли современный реактивный снаряд.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Снаряд 26 ноября уничтожила группа пиротехнических работ путем контролируемого подрыва.

Отметим, что недалеко от этого села есть полигон. Ранее мужчина во время выпаса скота возле села Тронка случайно нашел ящик с боеприпасами. Кроме того, между селами Тронка и Даниловка в заброшенной шахте нашли тайник с гранатометом и взрывчаткой. В марте 2019 года спасатели обезвредили еще один реактивный снаряд, найденный возле этого села.