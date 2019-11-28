Николаевские патрульные ищут водителя «девятки», который врезался в ограждение

В Николаеве патрульные ищут водителя белого автомобиля «ВАЗ-2109» с номерами 17357НІ.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Этот водитель 21 ноября в 17:36 возле дома №13 на улице Крылова врезался в металлическое ограждение, после чего скрылся с места происшествия.

Полиция просит граждан, которые имеют какие-либо сведения об этом ДТП или местонахождении разыскиваемого автомобиля, сообщить по телефонам (063) 996 65-05, (063) 191-26-26, (0512) 53-18-44, 102 или обратиться по адресу: улица Новозаводская 1Б/1, кабинет 113.

Напомним, что полиция также разыскивает водителя синей «Славуты», который врезался в припаркованную машину и сбежал.