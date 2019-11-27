В Вознесенске сбили насмерть велосипедиста

В Вознесенске 26 ноября водитель автомобиля «ВАЗ-2106» сбил 67-летнего велосипедиста.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

ДТП случилось примерно в 17:30 у дома №46 по улице Пушкинской. Полиция сообщает, что водитель не справился с управлением и сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Пострадавшего мужчину с травмами доставили в больницу, где впоследствии он скончался.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего»). Все обстоятельства инцидента устанавливаются, назначено проведение экспертиз.

Напомним, что ранее в Кривом Озере «Range Rover» насмерть сбил велосипедиста, который пересекал дорогу по «зебре».