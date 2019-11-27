В Корабельном районе Николаева поезд сбил насмерть человека

В Корабельном районе Николаева 27 ноября неизвестный мужчина попал под колеса поезда и погиб от полученных травм.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

О случившемся в полицию сообщили около 14:15. Устанавливается личность умершего и все обстоятельства произошедшего.

Предварительно следователи начали уголовное производство по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта»).

Напомним, что ранее поезд сбил насмерть мужчину в Витовском районе.