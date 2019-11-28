На Николаевщине на ходу загорелся грузовик – от огня уберегли прицеп с семенами подсолнечника

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В среду, 27 ноября, в Николаевской области на автодороге Т-15-10 в пределах Калиновской ОТГ Еланецкого района сгорел автомобиль «МАЗ».

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Так, в 21:38 по экстренному номеру 101 поступило сообщение о возгорании кабины автомобиля МАЗ с прицепом на автодороге Т-15-10 (Арбузинка-Еланец-Новая Одесса). По прибытию на место пожарные выяснили, что автомобиль загорелся во время движения.

В 22:00 пожар локализовали и в 22:15 ликвидировали на площади 5 кв, не допустив ее распространения на прицеп с семенами подсолнечника. К тушению привлекалось 1 единица техники и 4 человека ГСЧС, также на месте работали сотрудники полиции.

Напомним, как на парковке возле Николаевского автовокзала горела легковушка – огонь перебросился на еще одну машину.

Julia Davudenko

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