На трассе «Киев-Одесса» столкнулись 11 автомобилей – пострадали два водителя легковушек

Утром в четверг, 28 ноября, на трассе Одесса — Киев в дорожно-транспортное происшествие попали сразу 10 автомобилей.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Сообщение о том, что в Беляевском районе в районе Клеверного моста произошло ДТП поступило в Службу спасения «101» 28 ноября в 7:47. По прибытию на место вызова спасатели установили, что столкнулись 10 легковых автомобилей.

В результате инцидента пострадали два водителя легковых авто, одного из них сотрудниками ГСЧС пришлось деблокировать из искореженного автомобиля. Привлекалось 2 единицы пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава.

В то же время местные СМИ пишут об 11 столкнувшихся автомобилях.

Напомним, что 26 ноября, на трассе «Киев-Одесса» из-за гололеда произошло масштабное ДТП – столкнулись 10 автомобилей и пассажирский автобус.