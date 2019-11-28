Возле Первомайска на железнодорожном переезде «BMW X6» въехал в столб

В четверг утром, 28 ноября, на трассе «Николаев - Киев» в районе города Первомайск произошло ДТП с участием автомобиля «BMW X6», который врезался в столб.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

По их словам, ДТП произошло прямо на железнодорожном переезде. В результате столкновения автомобиль получил значительные механические повреждения. На месте происшествия находятся сотрудники полиции.

Как сообщили «Преступности.НЕТ» в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области, из-за ДТП на 20 минут было заблокировано движение поезда, который вез руду на Побужский ферроникелевый комбинат. Водитель автомобиля не пострадал.

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Напомним, в июле текущего года на этом же переезде водитель грузовика «DAF» перевернулся на железнодорожном переезде и заблокировал движение поездов.