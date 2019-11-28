В Николаеве столкнулись легковушка и микроавтобус – есть пострадавшие

В Николаеве в четверг, 28 ноября, на улице 3-я Военная произошло дорожно-транспортное происшествие при участии микроавтобуса «Volkswagen» и легкового автомобиля «Volvo», в результате чего пострадал один человек.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, микроавтобус двигался по улице 3-я Военная, в то время, как на перекресток с улицы Каразина выезжала «Volvo», которая не предоставила преимущества в движении «Volkswagen», вследствие чего и произошло столкновение транспортных средств.

В результате аварии пострадала пассажир легковушки - ее забрала карета скорой медицинской помощи. Водители легковушки и микроавтобуса от госпитализации отказались. Оба автомобиля получили механические повреждения. На данный момент на месте работают сотрудники полиции, обстоятельства аварии выясняются.

Фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева и области" Фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева и области" Фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева и области"

Напомним, как в центре Николаева на проспекте «ВАЗ» врезался в дерево и столкнулся с иномаркой.