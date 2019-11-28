Руководство САД сделало это умышленно: Глава Николаевской ОГА Стадник возмутился, что на трассе Н-11 асфальт укладывали во время дождя

Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что к ремонтным работам на трассе Н-11 «Николаев-Днепр», которые якобы проводятся в дождь, ОГА отношения не имеет.

Об этом он заявил у себя на странице в Facebook.

Ссылаясь на СМИ, Стадник заявил, что работы проводятся под руководством Службы автодорог Николаевской области, сотрудники которой игнорируют технические условия, укладывая асфальт в дождь.

«Я лично, как председатель облгосадминистрации, и подразделения ОГА не имеем никакого отношения к этим работам. Руководство САД по одним ему известным причинам решило укладывать асфальт в дождь, игнорируя технологические условия. Не имею этому поступку других объяснений, кроме того, что это было сделано намеренно. Недобросовестные руководители делают все, чтобы защитить свои личные интересы, они равнодушны к состоянию дорог, равнодушны к интересам людей», - написал Стадник.

Также он заявил, что обратит внимание на этот ремонт и напомнил, что по решению руководства Государственного агентства автомобильных дорог Украины руководителей САД и «Николаевского облавтодора» уволят и назначат новых.

Напомним, Денис Харлан, которого отстранили от должности директора «Николаевского облавтодора» на время проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия, блокирует работу по ремонту дорог в области.