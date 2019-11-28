Недалеко от трассы возле Николаева нашли минометную мину - спасатели ее уничтожили

В среду, 27 ноября, группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожила минометную мину калибром 82 мм времен прошлых войн.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Опасную находку обнаружили вблизи автодороги Т-1506 «Николаев-Доманевка-Березки» в районе села Михайловка Николаевского района во время проведения работ по обслуживанию дренажной трубы. Боеприпас изъяли и уничтожили путем контролируемого подрыва.

Напомним, что в Новобугском районе пиротехники обезвредили 60 снарядов времен Второй мировой войны.