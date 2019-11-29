В оккупированном Крыму задержали россиянку, подозреваемую в шпионаже для украинской разведки

В оккупированном Севастополе задержали россиянку, обвиняемую в сборе секретных военных сведений по заданию украинской разведки.
Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на ФСБ.
В отношении женщины возбудили уголовное дело о госизмене. Максимальное наказание по этой статье УК составляет 20 лет лишения свободы. Подробности дела не разглашаются.
Ранее сообщалось, что в России ФСБ задержала российского военнослужащего, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины.
Напомним, что мэр оккупированной Горловки оказался украинским разведчиком.