В Словакии при спуске с горы погибли украинские альпинисты

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В Высоких Татрах Словакии в четверг, 28 ноября, погибли двое украинских альпинистов.

Об этом сообщается на странице клуба «Вертикаль» в Facebook.

«Сегодня произошла трагедия, в результате несчастного случая при спуске погибли инструктор альпинизма Владимир Михалко и Ирина Скрылева», - говорится в сообщении.

Владимир Михалко
Ирина Скрылева

Обстоятельства происшествия пока неизвестны, но гибель альпинистов подтвердили словацкие спасатели.

«Сочувствуем близким и пытаемся смириться с этой потерей», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Карпатах погиб известный иностранный альпинист.

Мила Волкова

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