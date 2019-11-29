В Словакии при спуске с горы погибли украинские альпинисты

В Высоких Татрах Словакии в четверг, 28 ноября, погибли двое украинских альпинистов.

Об этом сообщается на странице клуба «Вертикаль» в Facebook.

«Сегодня произошла трагедия, в результате несчастного случая при спуске погибли инструктор альпинизма Владимир Михалко и Ирина Скрылева», - говорится в сообщении.

Владимир Михалко Ирина Скрылева

Обстоятельства происшествия пока неизвестны, но гибель альпинистов подтвердили словацкие спасатели.

«Сочувствуем близким и пытаемся смириться с этой потерей», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Карпатах погиб известный иностранный альпинист.