В Одессе трое полицейских избили в райотделе мужчину – в ГБР открыли производство

Следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении троим оперуполномоченным отдела криминальной полиции Киевского отдела полиции в городе Одессе за избиение людей.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сообщается, что полицейские избили человека в райотделе. В служебном кабинете они били его руками и ногами по голове и туловищу, чем причинили ему телесные повреждения средней тяжести.

Действия правоохранителей квалифицировали превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если они сопровождались насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины); заведомо незаконное задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей (ч. 1 ст. 371 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в Одессе сотрудница полиции угрожала и бросалась на людей.