В Запорожье задержали помощника митрополита – он получал посылку с наркотиками по почте

В пятницу, 29 ноября, в Запорожье, в одном из отделений «Новой почты» сотрудниками полиции был задержан человек, похожий на помощника митрополита УПЦ МП Луки Евгения Кугатова.

Об этом сообщает местный сайт «061» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Как стало известно 061, на имя Евгения Кугатова пришла посылка из Черкасс. По предварительной информации, в посылке находился амфетамин.

Источники в правоохранительных органах неофициально подтвердили, что Кугатов приехал в почтовое отделение в сопровождении человека, похожего на, протоиерея Евгения Квача, но он оставался на улице. Получение «товара» происходило под контролем правоохранителей, Кугатов был задержан.

Спустя несколько минут на место происшествия приехали представители частной фирмы, которые обеспечивают охрану Луки. Операция проходила в отделении почты примерно в 20:00.