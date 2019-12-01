Когда мама умерла, от меня жена ушла: В Киеве патрульные спасли мужчину от суицида

В ночь на 30 ноября в Киеве патрульные спасли жизнь мужчине, который намеревался покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с моста.

Об этом сообщает патрульная полиция столицы в Facebook.

Полицейские заметили человека, который сидел на перилах моста. Патрульные подошли к мужчине, но он крикнул, чтоб не подходили ближе. Пообщавшись с ним, полицейские узнали, что у мужчина умерла мать, после чего от него отвернулась сестра, а жена забрала детей и ушла.

«Чтобы отвлечь внимание мужчины, командир роты Александр Прокопенко предложил записать свой номер телефона, в то время как его коллега Сергей Кругляк быстро подбежал и схватил потенциального самоубийцу за руки. Мужчину посадили в служебный автомобиль и вызвали медиков. Спасибо патрульным Александру и Сергею за спасенную жизнь», - идет речь в сообщении.

Напомним, в Николаеве патрульные полицейские помешали мужчине покончить с собой прыжком с Варваровского (Южнобугского) моста.