В Албании после землетрясения провели поисково-спасательную операцию – 50 погибших, около двух тысяч получили травмы

В Албании завершены поисково-спасательную операцию после землетрясения, в результате которого погибли 50 человек, еще около 2 тысяч получили травмы.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что в столице страны Тиране серьезно повреждено более 1465 зданий, в соседнем Дурресе - около 900. По меньшей мере 4 тысяч человек лишились крова. Примерно 2500 человек из поврежденных домов нашли приют в гостиницах. Остальных перевезли в восточных районов Албании и в соседний город Косово.

Напомним, в Албании произошло землетрясение, магнитуда которого составила 6,4 балла. В столице страны, Тиране, рухнули несколько зданий.