«Желтые жилеты» пытались прорваться в здание Еврокомиссии в Брюсселе – полиция оттеснила митингующих

Сегодня, 30 ноября, в Брюсселе полиция отбила атаку участников акции "Желтые жилеты" на здание Еврокомиссии.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Рядом с Еврокомиссией представители правоохранительных органов со щитами и дубинками взяли митингующих в кольцо, а затем оттеснили к ближайшим паркам.

«Желтые жилеты» предприняли попытку пройти к зданию иным путем, однако полицейские пресекли и этот маневр. Эти два события прошли менее чем за 15 минут. В результате противостояния актов столкновения полиции и протестующих не зафиксировано.

Напомним, протесты «желтых жилетов» во Франции начались 17 ноября. около 50 тысяч французов вышли на акции протеста против повышения цен на бензин. На акции вышли водители, не согласны с повышением налога на горючее. И хотя французские власти пошли на уступки и отменил запланированное повышение налога на топливо, а также повышение цен на электричество и газ, протестующие расширили круг требований - начиная от повышения зарплат, снижение налогов и заканчивая требованием отставки президента.

Также ранее полиция с помощью слезоточивого газа и водометов пыталась разогнать протестующих против поднятия цен на бензин.

В частности, правительство Франции может ввести чрезвычайное положение из-за топливных протестов.

К примеру, 15 декабря, во Франции в ходе антиправительственных протестов «желтых жилетов» правоохранительные органы задержали 136 человек, 96 из них - были помещены под стражу. А 5 января протесты «желтых жилетов» в Париже из мирных переросли в беспорядки. Полиция провела 34 ареста во время протеста, также пришлось применять спецсредства и эвакуировать работников офиса спикера правительства Бенджамина Гриво.

После Нового года, 2 февраля на улицы Франции снова вышли участники антиправительственного движения «желтых жилетов», полиция применила против них слезоточивый газ.

16 марта, в Париже участники протестов «желтых жилетов» подожгли здание банка La Banque Tarneaud, ресторан и два газетных киоска. Они также разграбили несколько магазинов на Елисейских Полях.