В столице Ирана отменили занятия из-за загрязнения воздуха

В Тегеране из-за высокого уровня концентрации смога в воздухе отменили занятия в школах и призвали не выходить из дома.

Об этом сообщает theБабель со ссылкой на Tasnim News Agey, передает УНИАН.

Как известно, в Иране суббота считается первым днем недели. По информации издания, занятия были отменены также в некоторых смежных со столицей регионах, закрыты детские сады и отменены спортивные соревнования. Власти призвали детей, пожилых людей и больных респираторными заболеваниями не выходить из дома из-за повышенной опасности.

Тегеран и раньше отличался высоким уровнем загрязнения воздуха, однако с середины ноября в городе держится густой смог, из-за которого по утрам не видно Солнца. Каждый год в стране около 30 тысяч человек умирают от болезней, вызванных или усугубленных загрязнением воздуха. Зимой ситуация со смогом в Тегеране становится еще хуже из-за отсутствия ветра. По сообщению Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, концентрация парниковых газов достигла рекордно высокого уровня.

Напомним, в Ингульском районе Николаева зафиксировали превышение уровня загрязнения воздуха пылью.