В США разбился легкомоторный самолет – погибли известные бизнесмены

В субботу, 30 ноября, в штате Южная Дакота США во время крушения легкомоторного самолета Pilatus PC-12 погибло девять человек.

Об этом сообщает издание KSFY.

Самолет разбился вскоре после взлета из муниципального аэропорта города Чемберлен поздно ночью. Лайнер направлялся в штат Айдахо. На борту самолета во время крушения находилось 12 человек, некоторые из погибших уже опознаны.

Во время крушения погибли известные предприниматели США: Джим и Кирк Хансен (владельцы сети магазинов Hansen K & J Super Stores и компании Kyani), пилот, двое маленьких детей и еще четверо мужчин.

Друзья семьи Хансен рассказали, что погибшие предприниматели возвращались домой с традиционной охоты на День благодарения в Южной Дакоте. Выжившие доставлены в больницу.

Напомним, в Полтавской области потерпел крушение самодельный вертолет, который направлялся из Киева – погиб экс-министр АПК.