В США разбился легкомоторный самолет – погибли известные бизнесмены

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В субботу, 30 ноября, в штате Южная Дакота США во время крушения легкомоторного самолета Pilatus PC-12 погибло девять человек. 

Об этом сообщает издание KSFY.

Самолет разбился вскоре после взлета из муниципального аэропорта города Чемберлен поздно ночью. Лайнер направлялся в штат Айдахо. На  борту самолета во время крушения находилось 12 человек, некоторые из погибших уже опознаны.

Во время крушения погибли известные предприниматели США: Джим и Кирк Хансен (владельцы сети магазинов Hansen K & J Super Stores и компании Kyani), пилот, двое маленьких детей и еще четверо мужчин.

Друзья семьи Хансен рассказали, что погибшие предприниматели возвращались домой с традиционной охоты на День благодарения в Южной Дакоте. Выжившие доставлены в больницу.

Напомним, в Полтавской области потерпел крушение самодельный вертолет, который направлялся из Киева – погиб экс-министр АПК.

Роман Свиридов

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