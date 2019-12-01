В России пассажирский автобус упал в реку, погибли 15 человек

В России пассажирский автобус упал с моста в реку, в результате чего погибли 15 человек, 18 - пострадали, шестеро из них госпитализированы.

Об этом пишет «Интерфакс».

«Автобус «Киа Гранд Берт» следовавал по маршруту Сретенск - Чита. В нем находились 43 человека. Из-за разрыва переднего колеса автобус съехал с проезжей части и опрокинулся в реку Куенга», - говорится в сообщении.

Эвакуация пассажиров автобуса затрудняется тем, что он лежит на льду. Как отмечает Mash, тяжелую технику к нему подогнать невозможно, так как он может провалиться под лед. Автобус планируют поднимать краном.

Для эвакуации пострадавших привлекли санитарную авиацию.

По данным «Интерфакса», транспортное средство принадлежало местной турфирме и совершало заказной нерегулярный рейс. По данным собеседника издания, все пассажиры - граждане РФ.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более человек.

Напомним, ранее на Ивано-Франковщине с 40-метровой высоты в речку упал грузовик с туристами.