В Николаеве из-за нарушений правил безопасности загорелась крыша бани возле частного дома

Вечером в субботу, 30 ноября, в Корабельном районе Николаева произошел пожар бани.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 19:39 в Службу спасения сообщили о пожаре на улице Андрея Антонюка. К месту были направлены пожарные 5-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что огнем охвачена крыша бани, расположенной на территории частного домовладения.

Пожар в 19:49 локализован и в 20:18 ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Вероятной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Благодаря спасателям от огня спасен жилой дом.

От ГСЧС к работе привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники.

Напомним, как ранее в Николаеве из-за неправильно установленной печи загорелись сауна и двухэтажный дом.