В Николаеве загорелся частный дом – пожарные там обнаружили тело пенсионерки

В субботу, 30 ноября, в Ингульском районе Николаева во время пожара частного дома погибла женщина.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 8:44 в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по переулку Передовому.

К месту были направлены два расчета 4-й государственной пожарно-спасательной части и сотрудники оперативно-координационного центра Главного управления.

По прибытию, при проведении разведки, пожарные обнаружили тело 71-летней женщины.

Оперативными действиями пожар на площади 15 квадратных метров ликвидирован в 09:07. Из-за плотного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов зрения и дыхания.

Всего в тушении задействованы четыре единицы техники и 12 человек личного состава. Дополнительно на месте работали сотрудники полиции и скорой медицинской помощи. Причина пожара устанавливается.

Напомним, как на Николаевщине три человека погибли в пожарах, которые случились из-за неосторожного курения.