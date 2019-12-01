В Николаеве фура врезалась в «маршрутку» – двое пассажиров поранились осколками от стекла

Днем в воскресенье, 1 декабря, в Николаеве на улице Космонавтов произошло дорожно-транспортное происшествие при участии маршрутного такси и грузового автомобиля, в результате которого двое людей были травмированы.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, маршрутное такси двигалось по улице Космонавтов в сторону площади Победы, в то время как с улицы Турбинной выезжал грузовик «MAN», который не предоставил преимущества в движении первому, вследствие чего произошло столкновение транспортных средств.

От удара разбилось заднее стекло «маршрутки», из-за чего двое пассажиров получили осколочные ранения. На месте работают сотрудники полиции, также прибыла карета скорой медицинской помощи. Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, как ранее в Николаеве ночью «лоб в лоб» столкнулись «маршрутка» и «Volkswagen Passat».