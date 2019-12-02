В Киеве группа людей устроила драку в пиццерии, после чего въехала в двери автомобилем

Ночью в воскресенье, 1 декабря, в Киеве неизвестные устроили драку в пиццерии, после чего въехали в двери заведения на автомобиле.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Погром они устроили в пиццерии «MisterCat (Позняки). Обстоятельства происшествия устанавливаются.

«Около 10 человек зашли внутрь, начали конфликтовать с посетителями, потом переключились на персонал и началась массовая драка. Но и этим не закончилось - после драки молодые люди автомобилем разнесли входные двери заведения», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Николаеве мужчина завел в баре новых знакомых – позже они его избили и ограбили.