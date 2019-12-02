На Киевском водохранилище спасатели достали из-под льда оленя

На пойме реки Тетерев Киевского водохранилища спасатели достали из-под льда оленя.

Об этом сообщается на странице Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Facebook.

Чтобы достать его из воды, спасатели усыпили животное инъекцией снотворного.

«Вот такого красавца спасли Иванковские спасатели вместе с сотрудниками ФХ «Эко Хаус» и неравнодушными рыбаками. Реабилитацию после ледяного купания олень будет проходить в ФХ «Эко Хаус», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее на Закарпатье VIP-браконьеры постреляли молодняк благородного оленя.