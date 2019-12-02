Из-за обледенения в центре Николаеве «Opel» въехал в припаркованные «Lexus» и «Skoda», а «Renault» оказался на клумбе

В Николаеве 2 декабря на улице Спасской, в районе пересечения с улицей Шнеерсона, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Изначально водитель «Opel Vectra» не справился с управлением и въехал в заднюю часть двух припаркованных слева по ходу автомобилей «Skoda Kodiaq» и «Lexus RX 350».

Через время на этом же участке с управлением не справился водитель «Renault Logan» и выехал на клумбу.

Пострадавшие в ДТП винят обледенение на дороге из-за прорыва водопровода. На месте работают сотрудники патрульной полиции.

Также прорыв водопровода ликвидируют работники «Николаевводоканала».