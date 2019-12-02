На Николаевщине из-за замыкания электропроводки загорелся автомобиль

В Новом Буге 1 декабря из-за замыкания проводки загорелся автомобиль «ВАЗ».

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

В 12:15 в службу спасения «101» поступило сообщение, что вблизи местного магазина на улице Гагарина произошел пожар автомобиля. На место выехали пожарные 20-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию выяснилось, что произошло короткое замыкание электропроводки в автомобиле «ВАЗ». Граждане увидели плотное задымление в салоне и пытались самостоятельно потушить возгорание первичными средствами пожаротушения.

В 12:20 пожарные локализовали и в 12:21 ликвидировали пожар на площади один квадратный метр.

От ГСЧС к тушению привлекалось три человека и одна единица техники.

Напомним, как в Николаеве загорелся припаркованный «Volkswagen».