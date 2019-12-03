В Польше двое пьяных украинцев пострадали в ДТП – в их фургон врезался поезд

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В Польше пострадали двое граждан Украины, автомобиль которых столкнулся с поездом на железнодорожном переезде в Клобуцком повете.

Об этом сообщает «Польское радио».

ДТП случилось 1 декабря после 16 часов в селе Куле. В фургон, в котором ехали два человека, ударил поезд Интерсити, следовавший из Перемышля до Щецина. Автомобиль уже съезжал с переезда в момент столкновения, наибольшие повреждения не пришлись на кабину фургона. На место прибыли пожарные, медицинские службы, полиция и представители железнодорожной компании.

Пострадавших мужчин доставили в больницу в Ченстохове. Угрозы их жизни нет. Как сообщается, также не пострадал никто из пассажиров поезда. Железнодорожное движение было временно приостановлено, пассажиров пересадили на автобусы.

Травмированные в аварии мужчины являются работниками одного из предприятий Клобуцкого повета. Как сообщила полиция, и водитель, и пассажир находились под воздействием алкоголя.

Напомним, что ранее возле Первомайска на железнодорожном переезде «BMW X6» въехал в столб.

Вадим Богданов

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