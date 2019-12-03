Неизвестный подрядчик в центре Николаева повредил тепловую сеть «Николаевоблтеплоэнерго»

В Николаеве в понедельник, 2 декабря, неизвестный подрядчик нанёс предприятию ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» и жителям города материальный ущерб.

Об этом сообщается на странице предприятия.

Подрядчик, выполняя работы по восстановлению асфальтового покрытия между жилыми домами по проспекту Центральному 263, 261, повредил тепловую сеть «Николаевоблтеплоэнерго» и скрылся с места происшествия. Сеть проходила от бойлерной на проспекте Центральный, 263 до жилого дома на проспекте Центральный, 261.

На место происшествия вызвали сотрудников полиции. В присутствии директора предприятия Николая Логвинова, и.о. главного инженера Александра Шунделя и руководителя четвертого теплового района Станислава Тебякина было составлено заявление на правонарушителей.

Сегодня работники ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» будут проводить аварийно-восстановительные работы тепловой сети по проспекту Центральному 263, 261. Дома по этому адресу будут отключены от централизованного теплоснабжения.

«Просим извинить за временные неудобства. При подключении мы вам сообщим», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Николаевоблтеплоэнерго» просит горожан погасить долги за отопление – задолженность составляет 71 миллион гривен.