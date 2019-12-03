В Херсоне «активист» брызнул в лицо мужчине, который неправильно припарковался, из газового баллончика – младенец на заднем сидении получил ожоги глаз

В Херсоне в пятницу, 29 ноября, «активист» брызнул в мужчину, который припарковался на месте для парковки людей с инвалидностью, из газового баллончика. Струя попала в лицо восьмимесячному ребёнку, который сидел на заднем сидении машины. У малыша ожоги обоих глаз.

Об этом пишет «Херсон Daily».

Так, на парковке ТРЦ «Фабрика» «активист» движения «ЗупиниЛося» сделал замечание водителю, который поставил машину на место для людей с инвалидностью. Когда тот сказал, что у него ребёнок в автомобиле и он не будет менять место парковки, мужчина начал клеить ему наклейку на лобовое стекло.

После словесной перепалки, водитель снял наклейку и вернул её. «Активист» начал оскорблять его и спрашивать не из села ли тот и назвал его «сельским быдлом».

А: С какого села вы приехали, скажите, пожалуйста. В: В смысле села? А: Ну, вы так разговариваете, как будто вы из села... В: А ты против села что-то имеешь против? А: Я имею против вас.

В итоге «активист» подбежал к нему и впритык брызнул ему в глаза баллончиком. После этого из машины выбежала женщина и начала кричать. Оказалось, что на заднем сидении в машине сидел 8-месячный ребенок, а струя попала ему в лицо. У него ожог обоих глаз. Ребёнку вызвали «скорую». Между водителем и «активистом» завязалась драка.

Как известно, 1 декабря в самом центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover черного цвета. На момент случившегося в машине находился ребенок. От полученных травм он умер. Вскоре стало известно, что автомобиль, в который стреляли злоумышленники, принадлежит депутату Киевского областного совета Вячеславу Соболеву. А в результате обстрела погиб его трехлетный сын.

2 декабря по подозрению в совершении этого преступления были задержаны два человека. Выяснилось, что киллер, который расстрелял автомобиль депутата и убил его трехлетнего сына, служил в «Правом секторе» и имеет награду от Порошенко.