В России перевернулся автобус с украинцами – есть пострадавшие

В Воронежской области Российской Федерации 3 декабря перевернулся автобус «Запорожье–Ростов-на-Дону» и в результате ДТП пострадало 17 граждан Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главка МВД по региону.

59-летний водитель междугороднего автобуса «MAN» на 763-м километре автодороги М4-«Дон» в Богучарском районе не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В автобусе находились 28 человек, в том числе два водителя. Все пассажиры – граждане Украины.

В результате ДТП, по предварительным данным, пострадало 17 человек, в том числе трое несовершеннолетних (13, 15 и 17 лет). Погибших в результате ДТП нет.

Заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил УНН, что по информации консула Украины в РФ, в результате аварии 8 граждан Украины получили травмы различной степени тяжести, один из них - в тяжелом состоянии.