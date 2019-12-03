В Киевской области «Porsche» перевернул «маршрутку» – погибли двое пассажиров

В городе Буча Киевской области 3 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и «Porsche», в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Предварительно, водитель «Porsche» столкнулся с пассажирским микроавтобусом когда выезжал со второстепенной дороги.

ДТП стало смертельным для двух пассажиров рейсового микроавтобуса, еще трех - госпитализировали.

На месте происшествия работали полиция и спасатели. Следственно-оперативная группа документирует данное происшествие.

Напомним, как в России перевернулся автобус с украинцами.