В одесском колледже возник масштабный пожар – количество пострадавших уточняется, эвакуация продолжается

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса во вторник, 4 ноября, возник пожар. Количество пострадавших на данный момент уточняется.

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11:27 В огне и кабинеты института морской биологии. Сотрудники говорят, что внутри могут оставаться их коллеги.

«Все произошло внезапно, пошел черный чадный дым, еле выбрались из здания», – рассказал «Думской» один из биологов.

По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые учащиеся прыгали на припаркованные машины с пятого этажа.

11:24 По информации «Думской», в результате пожара пострадали не менее 10 человек. При этом внутри здания все еще остаются студенты.

Официально изданию в мэрии подтвердили госпитализацию только двух пострадавших.

11:10 Пожар на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник в 10:12. Ориентировочная площадь пожара 700 квадратных метров. Сейчас к тушению привлечены 65 человек личного состава и 16 единиц техники, сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины.

«Проводится эвакуация. Информация о пострадавших уточняется», – отметили в ГСЧС.

В то же время «048» пишет, что данных об источнике возгорания пока что нет. Известно, что из здания вынесли четверых студентов. Кроме того, «скорая» оказывает помощь одному из спасателей.

Возле учебного заведения столпились родители. Ищут своих детей, так как с некоторыми из них нет связи.

Корреспондент издания также сообщил о том, что две девушки-близняшки выпрыгнули из окна на тент, пытаясь спастись от пожара.