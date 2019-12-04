В подвале николаевской многоэтажки произошел пожар – спасатели вывели оттуда бездомного

Во вторник, 3 декабря, в Корабельном районе Николаева произошел пожар в подвале многоэтажного жилого дома.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 14:39 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в подвале 9-ти этажного жилого дома на проспекте Богоявленском.

К указанному месту направлен дежурный караул 5-й государственной пожарно-спасательной части. Пожарные по прибытию выяснили, что в подвале загорелись мусор и матрас на площади 5 квадратных метров. Спасатели вывели на свежий воздух бездомного, который находился в задымленном помещении. В дальнейшем 53-летнего мужчину госпитализированы в лечебное учреждение.

В 14:50 пожар локализован, в 14:53 - ликвидирован. К тушению задействовались одна единица техники, четыре человека личного состава. Предполагаемая причина - неосторожность при курении.

Напомним, что ранее в Николаеве загорелся частный дом – пожарные там обнаружили тело пенсионерки.