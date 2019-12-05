В Вознесенске во время пожара сгорел жилой дом

В Вознесенске ночью 3 декабря произошел пожар в четырехквартирном жилом доме на улице Пушкинская.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре спасателям сообщили в 00:21. На место выехали дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части и местная пожарная охрана «Александровка». Пожар охватил крышу, его ликвидировали на площади 100 кв.м. Причина возгорания устанавливается. Дополнительно на месте происшествия работали представители правоохранительных органов и скорой медицинской помощи.

Напомним, что ранее в Николаеве из-за замыкания электропроводки возник пожар в квартире.