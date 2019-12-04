В Николаеве разыскивают 9-летнего мальчика, который пропал по пути из школы

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В Николаеве Центральный отдел полиции разыскивает без вести пропавшего Гузя Даниэля Витальевича 2010 года рождения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Даниель Гузь 4 декабря около 13:50 ушел из общеобразовательной школы №7 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост около 142 см, худощавого телосложения.

Был одет в темные джинсовые штаны, сапоги черного цвета, темно-синяя куртка, на лице синие очки.

Особые приметы: инвалид и под одеждой носит корсет.

«Правоохранители обращаются к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого, или предоставить полезную информацию, сообщать в Центральный отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. Декабристов, 8, или по телефонам (0512) 53-12-71, 102», – обратились в полицию.

Тарас Леонтян

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