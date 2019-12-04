В Николаеве разыскивают 9-летнего мальчика, который пропал по пути из школы

В Николаеве Центральный отдел полиции разыскивает без вести пропавшего Гузя Даниэля Витальевича 2010 года рождения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Даниель Гузь 4 декабря около 13:50 ушел из общеобразовательной школы №7 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост около 142 см, худощавого телосложения.

Был одет в темные джинсовые штаны, сапоги черного цвета, темно-синяя куртка, на лице синие очки.

Особые приметы: инвалид и под одеждой носит корсет.