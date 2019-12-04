В Николаеве разыскивают 9-летнего мальчика, который пропал по пути из школы

В Николаеве Центральный отдел полиции разыскивает без вести пропавшего Гузя Даниэля Витальевича 2010 года рождения.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Даниель Гузь 4 декабря около 13:50 ушел из общеобразовательной школы №7 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост около 142 см, худощавого телосложения.
Был одет в темные джинсовые штаны, сапоги черного цвета, темно-синяя куртка, на лице синие очки.
Особые приметы: инвалид и под одеждой носит корсет.
«Правоохранители обращаются к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого, или предоставить полезную информацию, сообщать в Центральный отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. Декабристов, 8, или по телефонам (0512) 53-12-71, 102», – обратились в полицию.