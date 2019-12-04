Сразу 17 патрульных автомобилей вышли из строя из-за ошибки на николаевской АЗС

Всего из-за ошибки заправочной станции у патрульной полиции Николаевской области повреждены 17 автомобилей.

Об этом "Преступности.НЕТ" стало известно из собственных источников в ГУНП в Николаевской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве на автозаправочной станции «ОККО» по адресу улица Космонавтов, 93 перепутали резервуары для топлива, из-за чего транспортные средства заправляли дизтопливом вместо бензина. Из-за этого проблемы возникли, в частности, у патрульной полиции, которая заправляет свои автомобили на этой АЗС.

Согласно первоначальной информации, повреждены были более десяти автомобилей патрульной полиции и Главного управления Нацполиции в Николаевской области. Позже, когда в ведомстве получили полную информацию, стало понятно, что из строя выведены 17 служебных автомобилей.