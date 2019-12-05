Николаевские полицейские разыскали 9-летнего мальчика, который пропал по дороге со школы

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Николаевские полицейские разыскали мальчика 9-летнего Даниэля Гузя, который пропал по дороге со школы.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, Даниель Гузь 4 декабря около 13:50 ушел из общеобразовательной школы №7 и пропал.

Позже в полиции обновили информацию о пропаже мальчика и сообщили, что он уже найден. В ведомстве отметили, что никаких уголовных правонарушений в отношении него совершено не было.

Публикацию полиции прокомментировала Катерина Крашинская, которая поблагодарила полицейских за то, что они нашли ее сына.

«Вы спасли мне сына и помогли найти целым и невредимым! От всей души матери вам благодарна!» – написала женщина.

Виолетта Чех

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